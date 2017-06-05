Стали известны основные вопросы россиян к Путину

Россияне больше всего обращаются к президенту России Владимиру Путину с вопросами социальной направленности. Об этом свидетельствует предварительный перечень обращений, которые поступают в преддверии прямой линии с главой государства, сообщает «Интерфакс» в понедельник, 5 июня.

По информации операторов call-центра, куда поступают вопросы президенту, граждан беспокоят состояние дорог, возможное повышение пенсионного возраста, сфера ЖКХ. Путину также задают много вопросов, связанных с коррупцией и наказанием для уличенных в ней чиновников.

Материалы по теме Было слово Самые яркие цитаты Путина с прямой линии

По данным сайта проекта «Прямая линия», в международной политике граждан волнуют российско-украинские отношения: «Уважаемый Владимир Владимирович! Кроме минских соглашений, есть еще какой-нибудь выход из кризиса с Украиной? Ведь там у нас родные и близкие, страдают все».

Пятнадцатая по счету прямая линия с российским лидером запланирована на 15 июня. Предыдущая состоялась 14 апреля и продолжалась 3 часа 38 минут. Рекорд продолжительности установила программа 2013 года, когда глава государства отвечал на вопросы граждан 4 часа 48 минут.

23 мая глава комиссии Общественной палаты по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Владимир Слепак выразил мнение, что прямая линия должна проводиться не реже одного раза в квартал. По его мнению, это будет стимулировать чиновников к более эффективной работе.