Песков объяснил перенос прямой линии с Путиным

Перенос прямой линии президента Владимира Путина не связан с акциями протеста, которые прошли в ряде российских городов 26 марта. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает в понедельник, 3 апреля, корреспондент «Ленты.ру».

«Решения о более поздних сроках проведения прямой линии были приняты, наверное, месяца два тому назад, задолго до этих акций, которые прошли неделю назад. Поэтому как-то увязывать это достаточно абсурдно», — сказал Песков.

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Он подчеркнул, что сроки проведения мероприятия изменены в связи с графиком Путина.

Ранее в понедельник газета «Коммерсантъ» сообщила, что в этом году общение президента с гражданами, скорее всего, пройдет в начале лета. Прямая линия может быть приурочена к одному из праздников — Дню России 12 июня или Дню защиты детей 1 июня, отмечает издание.

30 марта Песков отмечал, что в этот раз прямая линия с Путиным не состоится в привычные сроки. Конкретной даты он не назвал.

26 марта в Москве прошел несогласованный антикоррупционный митинг. В мероприятии, по оценке полиции, принимали участие семь-восемь тысяч человек. Около тысячи участников акции протеста задержаны. В этот же день протестные шествия прошли также в нескольких российских городах, в большинстве случаев мероприятия не были согласованы с местными властями.