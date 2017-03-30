Прямая линия с Путиным пройдет позже обычного

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным в 2017 году не будет проводиться в привычные сроки. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 30 марта.

«Обычно мы это делаем в апреле, а в этом году не будет в апреле, будет попозже», — сказал официальный представитель Кремля. На уточняющий вопрос Песков ответил, что линия пройдет «раньше августа», но конкретной даты не назвал.

В начале марта издание для детей «Классный журнал» начало собирать вопросы для президента от юных читателей. Акция «Мой вопрос Президенту!» проводится второй раз подряд. Пятеро ее участников в 2016 году смогли задать свои вопросы главе государства.

Прямая линия с Путиным в 2017 году должна стать 15-й по счету. В прошлый раз она состоялась 14 апреля и продолжалась 3 часа 38 минут.

Рекордом продолжительности считается программа 2013 года, когда президент отвечал на вопросы в эфире 4 часа 48 минут. В Кремле называют прямые линии с президентом одной из лучших форм соцопроса.