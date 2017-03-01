Для Путина начали собирать детские вопросы

Издание для детей «Классный журнал» организовало сбор вопросов от своих читателей для президента России Владимира Путина. Об этом сообщается в среду, 1 марта, на сайте журнала.

Акция «Мой вопрос Президенту!» проводится во второй раз. «Итогом первой акции стали ответы Владимира Владимировича на пять вопросов от маленьких читателей во время прямой линии 14 апреля 2016 года», — говорится в сообщении.

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Например, 11-летняя Анжела из Пермского края спрашивала про золотую рыбку, а девятилетняя Анастасия из Санкт-Петербурга — про нелюбимую кашу. Кроме того, один из детей, задавших Путину свой вопрос, отправился в лагерь «Артек» и побывал в иннограде Сколково.

В общей сложности по итогам прошлогодней акции поступило больше 11 тысяч индивидуальных и коллективных детских писем, отмечают в издании. Среди самых активных регионов журнал называет Москву, Московскую и Саратовскую области, Пермский край, Дагестан.

Вопросы принимаются от детей 6-14 лет, проживающих в России. Для участия в акции нужно заполнить анкету на официальной странице проекта. Наиболее интересные вопросы редакция обещает отправить в администрацию президента.