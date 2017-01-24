Путину пообещали вернуть к жизни «убитую» дорогу к Серебрянке

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал отремонтировать дорогу Нижний Тагил — село Серебрянка, на состояние которой президенту Владимиру Путину пожаловались во время ежегодной большой пресс-конференции в декабре прошлого года. Об этом во вторник, 24 января, сообщается на сайте Кремля.
Куйвашев уточнил, что трасса протяженностью 50 километров не ремонтировалась более 30 лет. «К 1 июня мы обеспечим эксплуатационное состояние. Начиная с прошлого года мы начали выделять деньги на эту дорогу, и, безусловно, поручение, которое вы дали по результатам пресс-конференции, будет выполнено в полной мере и в срок», — сказал губернатор.
На ремонт покрытия автодороги Нижний Тагил — Серебрянка из регионального бюджета выделят более 100 миллионов рублей, уточняет РИА Новости.
24 декабря 2016-го о проблемах села Серебрянка главе государства рассказал журналист одного из уральских изданий. По его словам, в прошлом году во время распутицы населенный пункт был полностью отрезан от внешнего мира. Пожилые люди вынуждены были брать продукты в долг, так как не могли добраться до Тагила и получить пенсии. После этого Путин распорядился обеспечить безопасное и бесперебойное движение по автомобильной дороге в Серебрянку. Доложить о выполнении было поручено до 1 июня.
14 апреля 2016 года во время прямой линии Владимиром Путиным жительница Омска рассказала главе государства об ужасающем состоянии дорог в городе. В ответ на это глава государства предложил увеличить дорожные фонды на 40 миллиардов рублей и «сделать так, чтобы средства шли именно на дорожное строительство или на капитальный ремонт».