Правительство выделило регионам более 15 миллиардов на развитие сел и дорог

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым распределены бюджетам российских регионов на развитие сельских территорий. Соответствующий документ размещен на сайте правительства во вторник, 24 января.

Субсидии в объеме 6,8 миллиарда рублей выделяются в 2017 году из федерального бюджета в качестве реализации Федеральной целевой программы (ФЦП) «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», — говорится в справке к распоряжению.

Средства направлены на улучшение жилищных условий (3,4 миллиарда рублей), комплексное обустройство инфраструктуры населенных пунктов в сельской местности (3,2 миллиарда рублей), предоставление грантов на поддержку инициатив местных граждан (76,5 миллиарда рублей).

Самые значительные суммы предоставлены Якутии (247 миллионов рублей), Башкортостану (244,5 миллиона рублей), Дагестану (238 миллионов рублей).

Как отмечается на сайте правительства, эффективность использования субсидий ежегодно оценивается Минсельхозом России исходя из степени достижения показателей результативности, определенных в соглашении между министерством и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Федерации.

Кроме того, подписано распоряжение, которым распределены 8,3 миллиарда рублей субсидии 54 субъектам субъектам Федерации на софинансирование строительства и реконструкцию автодорог к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

Крупнейшие субсидии направлены Башкортостану (634,1 миллиона рублей), Татарстану (578,7 миллиона рублей), Удмуртии (520,7 миллиона рублей).

Принятое решение будет способствовать увеличению протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значений, отмечается на сайте правительства.

Оба документа были рассмотрены и одобрены на заседании кабмина 19 января.