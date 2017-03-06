Погашена задолженность перед строителями Восточного

Задолженность по зарплате перед сотрудниками Тихоокеанской мостостроительной компании (ТМК), строившей космодром Восточный, полностью погашена. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Приморья.

«В период с 22 апреля 2015 по настоящее время ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания" работникам выплачена задолженность по заработной плате на общую сумму порядка 285 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

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В ноябре 2016 года суд приговорил экс-руководителя ТМК к 3,5 года колонии за присвоение средств в размере 1,7 миллиона рублей. Ранее в 2015 году против руководства компании был возбужден ряд уголовных дел.

В августе 2015 года Арбитражный суд Приморского края признал ТМК банкротом. В мае того же года сообщалось, что «Дальспецстрой» перечислил четырем субподрядным организациям, участвующим в строительстве космодрома Восточный, 54,9 миллиона рублей.

В апреле 2015-го группа работников Восточного в ходе прямой линии пожаловалась президенту Владимиру Путину на задолженность по зарплате со стороны субподрядчика строительства компании ТМК. Рабочие также объявляли голодовки и писали краской на крышах своих времянок послание главе государства.

Космодром Восточный расположен на Дальнем Востоке в Свободненском и Шимановском районах Амурской области. В его создание вложено около 400 миллиардов рублей. Финансирование работ осуществлялось в рамках Федеральной космической программы. В апреле 2016-го с Восточного стартовала первая ракета-носитель «Союз-2.1а».