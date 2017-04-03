СМИ назвали вероятные даты прямой линии с Путиным

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным в этом году, скорее всего, пройдет в начале лета. Общение главы государства с гражданами может быть приурочено к одному из праздников — Дню России 12 июня или Дню защиты детей 1 июня. Об этом в понедельник, 3 апреля, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

По информации газеты, использование властями «символизма праздников» обсуждалось на медиафоруме Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Правда и справедливость» в Санкт-Петербурге. «Особое внимание ОНФ с подачи управления по общественным проектам Кремля уделил идеологии праздников, которые могут способствовать объединению граждан», — отмечает издание.

30 марта пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что в этот раз прямая линия с Владимиром Путиным не будет проводиться в привычные сроки. «Обычно мы это делаем в апреле, а в этом году будет попозже», — сказал официальный представитель Кремля. На уточняющий вопрос он ответил, что линия пройдет «раньше августа», но конкретной даты не назвал.

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Прямая линия с Путиным в 2017 году должна стать 15-й по счету. В прошлый раз она состоялась 14 апреля и продолжалась 3 часа 38 минут. Рекордом продолжительности считается программа 2013 года, когда президент отвечал на вопросы 4 часа 48 минут. В ходе общения с главой государства граждане обращаются к нему с вопросами и с жалобами, прежде всего, на различные региональные проблемы.

В Кремле называют прямые линии с президентом одной из лучших форм соцопроса. Глава комиссии Общественной палаты по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан выразил мнение, что такая программа должна проводиться не реже одного раза в квартал. По его мнению, это будет стимулировать чиновников к более эффективной работе.