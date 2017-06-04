Опубликованы первые вопросы Путину для прямой линии

На сайте проекта «Прямая линия» опубликовали первые вопросы граждан России, которые они намерены задать президенту страны Владимиру Путину. В частности, россияне рассказывают о проблемах обманутых дольщиков, просят объяснить, чем крепкий рубль может навредить экономике, делятся опасениями по поводу повышения пенсионного возраста.

Один из посетителей сайта спрашивает, почему программа реновации объявлена только в Москве, «а про Санкт-Петербург забыли». «Сносят хрущевки в Москвве, а Питер весь в хрущевках, программа сноса нескольких кварталов заморожена», — возмущается он.

«Когда медицинским сестрам будет назначена достойная зарплата?» — интересуется другой гражданин. И отмечает, что сейчас медработницы получают 13 тысяч рублей в месяц.

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Граждане также призывают ужесточить ответственность чиновников за нарушения. Кроме того, россияне выражают озабоченность тем, что страна занимает ведущие позиции по производству оружия, но весьма скромно смотрится в таких областях, как образование, медицина, спорт.

Прямая линия с Путиным, запланированная на 15 июня, в 2017 году должна стать 15-й по счету. Предыдущая состоялась 14 апреля и продолжалась 3 часа 38 минут. Рекорд продолжительности установила программа 2013 года, когда президент отвечал на вопросы в эфире 4 часа 48 минут. Граждане обращаются к главе государства с вопросами и жалобами, прежде всего на различные региональные проблемы.