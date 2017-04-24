Силовые структуры
 

Бывшего главу рыбокомбината с жаловавшимися Путину работниками оштрафовали

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Бывший генеральный директор рыбокомбината «Островной», сотрудники которого во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным привлекли внимание главы государства к проблеме невыплаты зарплаты, приговорен к выплате штрафа в размере 250 тысяч рублей. О таком решении суда в отношении Алексея Попова в понедельник, 24 апреля, сообщается на сайте следственного управления СКР по Сахалинской области.

«Следствием и судом установлено, что подсудимый из личной заинтересованности, выразившейся в поддержании постоянной деятельности организации, не выплачивал заработную плату 158 работникам», — говорится в сообщении управления. По данным следователей, общая сумма задолженности превысила три миллиона рублей.

В то же время отмечается, что бывший гендиректор предприятия обладал средствами для погашения задолженности перед работниками, так как «предприятием производились расчеты с иными предприятиями — контрагентами».

Приговор вынесен по части 1 и части 2 статьи 145.1 УК РФ («Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы и полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы»).

Работники «Островного» в ходе прямой линии с президентом Путиным в апреле 2016 года заявили о проблеме невыплаты зарплаты и отметили, что обращались в местную прокуратуру, однако ответа не получили. Президент извинился перед сотрудниками «Островного» и поручил разобраться в ситуации. Губернатор Сахалина Олег Кожемяко распорядился в течение двух недель решить проблему долга компании перед работниками.

Позже в том же месяце полиция задержала бывшего директора предприятия Наталью Кашкарову и гендиректора Алексея Попова. Учредителя комбината Юрия Белкина объявили в международный розыск и заочно взяли под стражу, а имущество арестовали. По факту невыплаты зарплат возбуждено шесть уголовных дел.

13 мая арбитражный суд Сахалинской области ввел на «Островном» процедуру наблюдения. В середине июля региональные власти заявили о полном погашении долгов перед работниками рыбокомбината.

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