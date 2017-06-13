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Понять Путина

Что нового Оливер Стоун рассказал миру о президенте России

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Кадр: SHOWTIME / YouTube

На американском кабельном канале Showtime состоялась премьера четырехчасового документального фильма «Интервью с Путиным» («The Putin Interviews»). Ленту известного американского режиссера Оливера Стоуна покажут в четыре серии с 12 по 15 июня. Главный слоган на постерах: «Узнайте своего противника». Сам режиссер пояснял, что создал фильм о Путине для того, чтобы США услышали и поняли другую точку зрения, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение отношений. И, стоит отметить, перед американским кинорежиссером российский президент раскрылся в значительно большей степени, чем перед отечественными СМИ. «Лента.ру» ознакомилась с первой серией и отмечает: российская публика узнает о своем лидере кое-что новое.

Бросил вызов или попал под обаяние

«Пусть он говорит. Я ведь и драматург, я побуждаю своих актеров быть лучше, высказываться, выступать», — напомнил о своих профессиональных навыках кинорежиссер в интервью The New York Times. Телеканал Showtime раскручивал фильм про Путина по всем правилам хорошего телешоу. Все-таки искусство телевизионных многосерийных фильмов поднялось в Америке на небывалую высоту. Несколько недель интерес публики подогревался тизерами, и каждый был новостью, некоторые — почти скандалом. Стоун сам с готовностью раздавал интервью, а прессе показали первые две серии.

И прозвучало множество упреков: дескать, попал под обаяние политика, это не режиссер направляет героя, это герой руководит режиссером, писали зрители-журналисты. А Стоун и не скрывает, что Путин произвел на него впечатление: «Тем, как он отстаивает российские интересы, тем, как работает. Своей дисциплиной и выносливостью. Ни один американский президент так не вкалывал».

Кинорежиссер работал над материалом больше двух лет, за это время была записана дюжина интервью — десятки часов чистого времени. В Кремле уверяют, что не знают, как он скомпоновал итоговый материал. Мол, от него можно ожидать чего угодно — человек талантливый и признанный, разве такого попросишь «согласовать материал». В поездках по России режиссера сопровождала целая съемочная команда. Их пустили в кремлевские кабинеты (совсем не те, которые привыкли видеть российские телезрители), им показали спортивные тренировки (это уже привычнее) и прокатили на машине, которой управлял лично Путин (такого мы тоже давненько не наблюдали).

В проморолике один за одним звучат вопросы: вы хотите быть царем (на фоне трона в Андреевском зале Кремля), почему вы хакнули наши выборы, вы сделали ошибку в Крыму? Стоун утверждает, что пытался нажать на все болевые точки. Многие отмечают, что недожал. «Вам может показаться, что я вел себя мягко, но нет. Я бросал вызов, постепенно вел себя смелее и смелее», — интригует он. Снова по законам жанра.

Спокойный сон и мысли о смерти

Беседы Стоуна с Путиным ценны в первую очередь своей новизной. Стоун экспериментировал (все-таки не каждый интервьюер поставит собеседника в условия подводной лодки и душа с геем), затрагивал и личные темы. В отличие от недавних интервью Путина телеведущей NBC или французской Le Figaro, здесь не звучали давно всем надоевшие вопросы.

Хорошо ли спит президент России? Сам режиссер признался, что с такой работой лишился бы сна. Но нет, Путин спит очень хорошо, кошмары ему не снятся. А не боится ли он покушения, причем со стороны личной охраны? «Я доверяю им, — ответил Путин. — Знаете, что говорят русские? Кому суждено быть повешенным, тот не утонет». Однажды смерть придет к каждому, «вопрос лишь в том, что ты успеешь сделать в этом мире, был ли ты счастлив». И пока нас «не понесут на кладбище в белых тапочках», надежда всегда есть. В том числе и на улучшение отношений с США.

Прокомментировал российский президент и приписываемое ему желание стать царем: «Вопрос в том, чтобы распорядиться хотя бы той властью, которая у тебя есть. И распорядиться правильно». Путин считает, что западные СМИ называют его царем, потому что им нравится такой образ: «Не могут избавиться от этих старых стереотипов».

Детство и распад СССР

Первая серия телепроекта была посвящена в основном событиям уже далекого прошлого. Путин рассказал Стоуну о своих родителях. Напомнил, что его отец начинал войну в специальных подразделениях, затем был направлен в действующую армию на один из самых опасных участков ленинградского фронта. До его рождения родители потеряли двух детей, одного из них — во время блокады Ленинграда. Путин был поздним ребенком, но родители всегда очень много работали. «Я жил в очень свободном режиме, много времени проводил на улице, во дворе. С тех пор как я начал заниматься дзюдо, это поменяло жизнь в лучшую сторону», — рассказал Путин.

Когда разговор перешел на события 1991 года, Путин разъяснил свою фразу о распаде СССР как главной катастрофе ХХ века. «Я часто слышал критику в свой адрес по поводу того, что я сожалею о развале Советского Союза. Во-первых, и самое главное, заключается в том, что после развала Советского Союза 25 миллионов русских людей в одну ночь оказались за границей, и это реально одна из крупнейших катастроф XX века», — сказал Путин. Российский президент отметил, что граждане СССР жили в рамках единой страны, они были равноправны, однако в одну секунду все изменилось.

«А в стране возникли сначала признаки, а потом и полномасштабная гражданская война. И конечно, все это я видел прекрасно, особенно когда стал директором Федеральной службы безопасности», — добавил Путин. В то же самое время была полностью разрушена система социальной защиты, были остановлены целые отрасли экономики, фактически разрушена система здравоохранения, в плачевном состоянии пребывала армия, и миллионы людей оказались за чертой бедности, напомнил он.

Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и его окружение понимали, что СССР нуждался в переменах. «Его заслуга в том, что он почувствовал необходимость перемен, это правда, и попытался менять саму систему, а проблема заключалась в том, что она сама по себе была негодная», — отметил Путин. Но никто не знал, как сделать так, чтобы поменять ситуацию в стране, поэтому тогдашние лидеры «и довели до распада страны».

Нынешний глава российского государства воздержался от критики предшественников, посчитав себя «не вправе давать какие-то серьезные оценки ни деятельности Горбачева, ни личности Ельцина». Но одна из сильных сторон Ельцина, на его взгляд, заключалась в том, что он брал на себя личную ответственность. Хотя проблемы с алкоголем мешали, «чего греха таить, это тоже было».

Банкротство страны в 1999 году, приватизация и олигархи

Когда в 1999 году первый президент России уходил в отставку, он назначил своим преемником Владимира Путина, который тогда занимал пост председателя правительства. «Я не знаю, почему Ельцин остановил свой выбор на мне», — признался Путин. По его словам, он не был до конца уверен, что станет главой государства. «Просто я для себя тогда решил, что если судьба вот так распорядилась, надо тогда уже до конца идти», — сказал он.

«Он [Ельцин] пригласил меня в свой кабинет, сказал, что хочет назначить премьер-министром и хотел бы, чтобы я потом баллотировался в президенты. Я сказал, что это очень большая ответственность, это должно поменять всю мою жизнь, и я не уверен, что я к этому готов», — сказал Путин.

Одно дело быть чиновником, даже высокого ранга: «можно жить жизнью практически рядового человека — ходить в гости, ходить в кино, в театр свободно, общаться с друзьями». «А взять на себя ответственность в той ситуации за Россию — это очень непростое дело. И откровенно говоря, я ведь не знал тогда, какие окончательно планы в отношении меня у президента Ельцина, и я не знал, как долго смогу это делать, потому что в любую секунду президент мог сказать: "Ты свободен"», — добавил Путин.

Президент признался, что тогда думал только об одном — «куда спрятать детей». «Представьте себе, что меня освободили бы от занимаемой должности, — охраны нет, ничего нет, и чего делать, как жить, как обеспечить безопасность семье?» — рассуждал он. Он рано уходил из дома и поздно приходил, поэтому детей видел мало. «Я не вставал в четыре часа утра. Я ложился в двенадцать, час, полвторого и вставал часов в семь. Я всегда спал 6-7 часов», — отметил российский лидер.

И напомнил американскому собеседнику: сложности, с которыми столкнулся при приходе к власти бывший президент США Рональд Рейган, несопоставимы с теми трудностями, которые переживала Россия в 1999-2000 годах. «Быть на грани банкротства и быть банкротом — это все-таки разные вещи», — отметил он.

Путин также заверил, что никогда не хотел остановить приватизацию, начавшуюся в 1990-х годах, но ей нужно было придать более системный и справедливый характер. «Я сделал все, чтобы государственное имущество не уходило за бесценок. Мы прекратили действия схем, при которых была создана олигархия и при которых люди в одночасье становились миллиардерами, к утрате государственного контроля над некоторыми стратегическим отраслями или к их развалу», — сказал Путин.

И подавляющее большинство олигархов согласились работать по справедливым законам, но были и другие. «Им же было сказано, что никто не посягает на собственность, наоборот, государство будет защищать собственность, даже если прежние законы были не очень справедливые. Но закон есть закон, — сказал Путин. — Это тоже одно из правил. Я представителям большого бизнеса сказал — это был откровенный честный разговор — прежние схемы должны прекратить свое существование. Законы должны быть гораздо более справедливые, а бизнес должен нести большую социальную ответственность».

Россия могла вступить в НАТО

В то же время США «почувствовали себя во главе так называемого цивилизованного мира». «Возникла иллюзия, что теперь США могут все и за это им ничего не будет. А это всегда ловушка. Потому что в этой ситуации и человек, и страна начинают допускать ошибки. Одна ошибка наслаивается на другую. Вот в такую ловушку, мне кажется, США попали сегодня», — поделился мнением Путин.

Вбивание миллионам людей в голову мысли об их исключительности порождает имперское мышление, а это в свою очередь требует и соответствующей внешней политики. «И руководство страны вынуждено действовать в такой логике, а на практике получается, что это не соответствует интересам народа США, как я себе это представляю. Потому что в конечном итоге приводит к сбоям и проблемам», — сказал российский лидер.

В начале своего первого президентского срока Путина хотел пойти на максимальное сближение с США и даже обсуждал с Биллом Клинтоном возможность вступления России в НАТО. Но это замечание «вызвало нервозность у американской делегации». «Почему занервничали наши партнеры? Да потому что если Россия присоединится, во-первых, у нее всегда будет свой голос, мы не позволим нами манипулировать, но наши американские друзья даже мысли об этом не допускают», — заявил Путин.

Отсутствие на бумаге гарантий нерасширения НАТО на Восток, на взгляд Путина, было ошибкой Горбачева. В то же время Россия после развала СССР была настолько открыта, что это касалась и ядерных арсеналов. «У нас практически не осталось никаких тайн. Американские наблюдатели сидели на одном из наших крупнейших и основных предприятий, производящих компоненты ядерного оружия на постоянной основе. Понимаете, это… Мы и так уже были открыты достаточно. И никаких дополнительных угроз для нас в этом не было», — сказал он.

Американцы помогали чеченским боевикам

В первой части интервью президент России также рассказал, что американские спецслужбы помогали боевикам в Чечне и игнорировали связанные с этим протесты Москвы. «Если говорить о политической поддержке, это не нуждается в доказательствах. Это же публично делалось, открыто. А что касается оперативной поддержки, финансовой — у нас есть такие доказательства, и более того, некоторые из них мы даже представили нашим американским коллегам», — заявил Путин.

Он вспомнил о реакции бывшего президента США Джорджа Буша, когда назвал ему фамилии работавших на Кавказе сотрудников американских спецслужб и оказывавших техническую поддержку боевикам. «Он сказал, что очень негативно относится к этому и с этим разберется», — отметил глава России. А потом в Москву пришло письмо из ЦРУ, в котором было указано, что американцы «считают себя вправе поддерживать отношения со всеми представителями оппозиции и будут делать это дальше». Путину было очевидно, что в письме речь шла о террористических группировках. «Тем не менее их представляли в виде какой-то оппозиции», — указал Путин.

Кроме того, США сами вырастили «Аль-Каиду» (запрещенная террористическая организация) и должны понимать свою ответственность за это. «Это началось еще со времен советской войны в Афганистане. Когда американские спецслужбы поддерживали различные направления исламского фундаментализма в борьбе с советскими войсками в Афганистане», — заявил Путин. Но все вышло из-под контроля. «И это всегда так бывает. И наши партнеры в США должны были об этом знать. Это их вина», — сказал глава государства.

В наши дни отношения Вашингтона и Москвы не назвать простыми. И Путин даже допускает возможность того, что США хотят уничтожить экономику России и сменить руководство страны, чтобы в конечном итоге забрать ядерный арсенал. Впрочем, он пообещал рассказать Стоуну о подлинной стратегии США в отношении России, «но только после того, как выйду на пенсию».

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Что бы ни говорили о методе Стоуна за границей, российскому зрителю он рассказал много нового про президента. Страна, например, узнала, что у Путина есть внуки, но, к сожалению, он их редко видит. Кроме того, у него возникают споры с зятьями: «Бывают и различные [точки зрения]. Мы не спорим, мы, скорее, дискутируем».

Этот фильм, безусловно, посмотрят миллионы людей. Он станет продолжением разговора российского президента с западной аудиторией. А с российской Путин намерен пообщаться в привычном режиме телемарафона. 15 июня состоится его очередная прямая линия с народом.

Татьяна Меликян

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