Путин в интервью Стоуну рассказал о своих детях

Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну рассказал о своих дочерях. Фрагмент интервью в понедельник, 12 июня, опубликовал телеканал Showtime.

«У них есть своя семейная жизнь и мы встречаемся», — ответил Путин на вопрос, есть ли у его дочерей мужья и видится ли он с ними.

Путин также сказал, что его дочери не связаны с политикой и крупным бизнесом, а занимаются наукой и образованием. Кроме того, Путин утвердительно ответил на вопрос, является ли он дедушкой.

Стоун спросил российского президента, играет ли он с внуками. «Очень редко, к сожалению», — признался Путин.

На вопрос, возникают ли у Путина споры с зятьями, президент ответил: «Бывают и различные (точки зрения). Мы не спорим, мы, скорее, дискутируем».

Режиссер отметил, что Путину очень повезло с детьми. «Я ими горжусь», — сказал президент России.

Ранее Путин рассказал Стоуну о своих внуках. Также Путин ответил Стоуну на вопрос о желании быть царем.

Премьера фильма «Интервью с Путиным» (The Putin Interviews), посвященного президенту России, состоится 12 июня на телеканале Showtime. В России картину покажет Первый канал. Кинолента, в которой четыре серии, будет транслироваться с 19 по 22 июня.

