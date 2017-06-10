Путин ответил Стоуну на вопрос о желании быть царем

Президент России Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну ответил на вопрос о своем «желании стать царем». Отрывок видео опубликован на YouTube-канале Showtime.

«У вас есть полная власть. Говорят, вы хотите быть царем», — заявил Стоун. Путин в ответ сказал: «Вопрос в том, чтобы распорядиться хотя бы той властью, которая у тебя есть. Распорядиться правильно».

Ранее сообщалось, что президент рассказал Стоуну о своих внуках.

Премьера фильма «Интервью с Путиным» (The Putin Interviews), посвященного президенту России, состоится 12 июня на телеканале Showtime. В России картину покажет Первый канал. Кинолента, в которой четыре серии, будет транслироваться с 19 по 22 июня.