Стоун предложил в Twitter выбрать постер к фильму «Интервью с Путиным»

Американский режиссер Оливер Стоун предложил пользователям Twitter на выбор две обложки к фильму «Интервью с Путиным», который он снял.

«Скажите мне, какой постер вам нравится больше и почему», — написал Стоун.

На обоих плакатах написан слоган фильма: «Знай своего врага».

Премьера фильма «Интервью с Путиным» (The Putin Interviews) о президенте России состоится 12 июня на американском телеканале Showtime. В России картину покажет Первый канал. Как передавал ТАСС, четырехсерийная кинолента будет транслироваться с 19 по 22 июня.