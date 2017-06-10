Путин в интервью Стоуну рассказал о своих внуках

Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну рассказал, что у него есть внуки, сообщает телеканал CNN.

В ходе интервью режиссер спросил у Путина о его семье. Так, например, Стоун спросил президента России, любит ли он своих внуков.

Путин ответил утвердительно, выразив сожаление, что не располагает достаточным количеством времени, чтобы играть с ними.

Премьера фильма «Интервью с Путиным» (The Putin Interviews) о президенте России состоится 12 июня на телеканале Showtime. В России картину покажет Первый канал. Как передавал ТАСС, четырехсерийная кинолента будет транслироваться с 19 по 22 июня.