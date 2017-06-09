Первый канал покажет фильм «Интервью с Путиным»

Представители Первого канала подтвердили информацию о том, что приобрели права на показ картины «Интервью с Путиным», снятой американским режиссером Оливером Стоуном на основе бесед с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает в пятницу, 9 июня, ТАСС со ссылкой на пресс-службу канала.

«Фильм будет показан в самое ближайшее время», — отметил собеседник агентства.

Ранее о покупке Первым каналом прав сообщила сотрудник отдела корпоративных коммуникаций американского телеканала Showtime Кейт Ли. Для его зрителей фильм будет доступен с 12 июня.

В интервью The New York Post Стоун признался, что не отважился бы на создание художественного фильма о российском лидере. По его мнению, в таком кино Путина могли бы сыграть Джереми Реннер («Прибытие», «Город воров») или Леонардо Ди Каприо («Начало», «Выживший»).

«Интервью с Путиным» (The Putin Interviews) — четырехчасовой документальный фильм, основанный на более чем двух десятках бесед с президентом России. Над картиной помимо Стоуна также работал продюсер Фернандо Суличин.