В Кремле рассказали об ожидании фильма про Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле с нетерпением ждут выхода интервью Владимира Путина американскому режиссеру Оливеру Стоуну. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в среду, 7 июня.

«Нам интересно, каким образом, как все-таки Оливер Стоун скомпоновал материал. Он — человек талантливый, человек очень такой, ну, скажем так, непредсказуемый в плане творческих проявлений, поэтому нам самим интересно», — сказал Песков.

Официальный представитель Кремля также добавил, что Путин итоговый вариант фильма пока не смотрел.

Ранее в среду Bloomberg опубликовал отрывок из интервью Путина, в котором российский лидер говорит о том, что предпочел бы избежать совместного похода в душ с геем.

Документальный фильм Стоуна «Интервью с Путиным» (The Putin Interviews) будет разбит на эпизоды, которые выйдут с 12 по 15 июня на телеканале Showtime.

Оливер Стоун также снял документальные картины о президентах США Джоне Кеннеди, Ричарде Никсоне и Джордже Буше-младшем. Помимо этого, он выступил режиссером фильмов «Взвод», «Уолл-стрит», «Рожденный четвертого июля», «Дорз», «Прирожденные убийцы» и «Александр».

