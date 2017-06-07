Путин высмеял подаренную ему пустую коробку от диска с фильмом Кубрика

Режиссер Оливер Стоун подарил президенту России Владимиру Путину пустую коробку из-под диска с картиной Стэнли Кубрика «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу». Глава государства назвал это «типичным американским подарком», сообщает Variety.

Как отмечает портал, Стоун показал Путину киноленту во время съемок документального фильма о президенте. В картине Кубрика, снятой в 1963 году, рассказывается об угрозе «ядерного апокалипсиса», возникающей в результате конфликта между СССР и США.

После совместного кинопросмотра режиссер презентовал главе государства коробку от диска. Отмечается, что Стоун, по-видимому, забыл вытащить носитель из DVD-плеера.

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Документальный фильм Стоуна «Интервью с Путиным» (The Putin Interviews) будет разбит на эпизоды, которые выйдут с 12 по 15 июня на телеканале Showtime.

Оливер Стоун ранее также снял документальные картины о президентах США Джоне Кеннеди, Ричарде Никсоне и Джордже Буше-младшем. Помимо этого он выступил режиссером фильмов «Взвод», «Уолл-стрит», «Рожденный четвертого июля», «Дорз», «Прирожденные убийцы» и «Александр».