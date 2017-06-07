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Путин заявил о невозможности пережить войну США с Россией

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Президент России Владимир Путин считает, что в случае вооруженного конфликта между США и Россией выживших не было бы. Такое мнение он высказал в интервью режиссеру Оливеру Стоуну, отрывок из которого опубликован на канале Showtime видеосервиса YouTube.

«В случае "горячей" войны США доминировали бы?», — спросил президента России Стоун. «Я думаю, что никто бы не пережил», — ответил Путин.

Как пишет Variety.com, в ходе подготовки интервью собеседники посмотрели художественный фильм режиссера Стэнли Кубрика «Доктор Стрейнджлав, или как я перестал бояться и полюбил бомбу», рассказывающий о гипотетическом «ядерном апокалипсисе» в результате конфликта между СССР и США.

Также Путин считает, что не теряет надежды на изменения в российско-американских отношениях.

«Надежда всегда есть, пока нас не понесут в белых тапках на кладбище», — с ответил Путин на вопрос, что можно, на его взгляд, ждать от победы республиканцы Дональда Трампа на выборах президента.

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