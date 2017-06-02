Путин отказался называть Сноудена предателем

Президент России Владимир Путин считает, что решение бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена раскрыть общественности секретную информацию Агентства национальной безопасности было неправильным. Такое мнение он высказал в интервью режиссеру Оливеру Стоуну, отрывок из которого появился в журнале Newsweek.

«Сноуден не предатель», — ответил Путин на вопрос Стоуна, не испытывает ли российский президент, как бывший сотрудник спецслужб, неприязнь к тому, что сделал американец.

«Он не предавал интересов своей страны и не передавал ни в какую другую страну какую-либо информации, утечка которой была бы губительной для его собственной страны или для его собственного народа», — подчеркнул Путин.

Тем не менее, по мнению российского президента, Сноуден «не должен был этого делать». «Если ему что-то не нравилось в его работе, он должен был просто уйти в отставку. Но он пошел дальше. Это его право. Но поскольку вы спрашиваете меня, правильно это или нет, я думаю, что это неправильно», — отметил Путин.

Во время интервью со Стоуном Путин также защищал действия российских спецслужб. «Наши разведывательные службы всегда следуют закону», — сказал российский президент. «Это первое, во-вторых, попытка шпионить за вашими союзниками, если вы действительно считаете их союзниками, а не вассалами, просто неприлична, потому что это подрывает доверие, а это означает, что в итоге это наносит ущерб вашей собственной национальной безопасности», — подчеркнул Путин.

В 2016 году в прокат вышел фильм Стоуна «Сноуден», главную роль в котором сыграл Джозеф Гордон-Левитт. В настоящее время режиссер снимает фильм о Путине. «Это не столько документалка, сколько фильм в формате вопросов и ответов», — рассказал Стоун. Картина расскажет о взглядах российского лидера на различные события, которые произошли с тех пор, как он впервые стал президентом в 2000 году.

Сноуден в июне 2013 года передал газетам The Washington Post и The Guardian секретные данные, в которых, в частности, речь шла о масштабном прослушивании телефонных разговоров и отслеживании электронной переписки граждан США и лидеров зарубежных стран. После этого он вылетел в Гонконг, а позднее в Москву. В августе 2014 года бывший сотрудник американских спецслужб получил в России трехлетний вид на жительство.

В Соединенных Штатах Сноудена обвиняют в шпионаже, в случае возвращения на родину ему грозит до 30 лет тюрьмы.