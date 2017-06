Showtime показал трейлер к интервью с Путиным

Американский телеканал Showtime опубликовал трейлер к интервью режиссера Оливера Стоуна с российским президентом Владимиром Путиным, полная версия которого выйдет в эфир 12 июня.

30-секундный ролик начинается с вида на храм Василия Блаженного, затем следуют кадры о подготовке к съемке фильма. На одним из них российский президент подмигивает. В трейлер вошел лишь один вопрос Стоуна к Путину: «Почему Россия вмешивалась в выборы? (Why did Russia hack the election?)»

Возможно, вопрос касался якобы имевшего место вмешательства Москвы в ход президентских выборов в США. Российские власти все обвинения последовательно отвергают.

Ранее в четверг, 1 июня, сообщалось, что CBS опубликовал отрывки из интервью. В частности, глава государства в нем оценил работу своей службы безопасности и рассказал об отношении к судьбе.