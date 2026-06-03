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22:44, 3 июня 2026Бывший СССР

Силовики раскрыли требования ВСУ к родственникам мобилизованных бойцов

РИА Новости: ВСУ заставляли родственников обеспечивать мобилизованных бойцов
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Командиры подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) заставляли родственников мобилизованных бойцов залезать в долги и кредиты, чтобы обеспечивать военнослужащих. Об этом рассказал представитель российских силовых структур в беседе с РИА Новости.

«Украинские волонтеры и родственники военнослужащих ВСУ жалуются, что командиры украинских подразделений на сумском направлении требовали от них, чтобы они обеспечивали мобилизованных солдат, вынуждая влезать в колоссальные долги и кредиты», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, для выбивания долгов у родственников мобилизованных банки и кредитные организации нанимают коллекторов, которые формально числятся в ВСУ.

Ранее украинский пленный рассказал, что мобилизованным в ряды ВСУ, которые пытались сбежать, угрожали расстрелом. Это происходило на учебном полигоне в Днепропетровской области.

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