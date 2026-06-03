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22:46, 3 июня 2026Россия

В России назвали причину нежелания Зеленского идти на переговоры

Слуцкий: Зеленский тормозит переговоры ради продолжения войны и сохранения своей диктатуры
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Президент Украины Владимир Зеленский не хочет никакого мира и тормозит любые переговоры ради продолжения войны как гарантии сохранения его диктатуры, заявил председатель комитета Гусударственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

По его словам, украинский лидер «пускает пыль в глаза» генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, говоря о готовности к переговорам о мире с Россией.

«И своей "пиар-рисовкой" перед натовскими лидерами на фоне непрекращающегося ядерного шантажа и государственного терроризма вновь пытается втянуть в конфликт Европу и НАТО в целом», — заявил депутат.

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