Путин рассказал о согласии Клинтона принять Россию в НАТО

Российский президент Владимир Путин предлагал 42-му президенту США Биллу Клинтону подумать о вступлении России в НАТО. Об этом он заявил в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, новый отрывок из которого распространила газета Politico в субботу, 3 июня. Видео опубликовано на сервисе Vimeo.

«Я помню одну из наших последних встреч с Клинтоном, когда еще Клинтон был президентом. Он приезжал в Москву, и я в ходе дискуссии сказал: "А может быть, посмотреть такой вариант, что Россия вступит в НАТО"», — рассказал Путин.

По его словам, Клинтон ответил: «Что же, я не против», — после чего вся американская делегация занервничала. На вопрос Стоуна о подаче заявки президент России рассмеялся.

Путин также заявил, что сегодня НАТО — «это внешнеполитический инструмент Соединенных Штатов, там нет союзников, там есть только вассалы», которым трудно сопротивляться давлению. «И там легко может появиться все что угодно: и система противоракетной обороны, и новые базы, и, если потребуется, новые ударные комплексы», — указал президент. Российский лидер отметил, что Москву «беспокоит практика принятия решений» в альянсе, а также приходится предпринимать контрмеры.

Ранее сообщалось, что в интервью Стоуну Путин отказался называть бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена предателем, а также одобрил работу своей службы безопасности.

Полная версия интервью выйдет на американском канале Showtime 12 июня. В конце апреля Стоун, обладатель трех «Оскаров», сообщил, что картина расскажет о взглядах Путина на различные события, произошедшие с 2000 года.