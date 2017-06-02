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Перешли в большой спор

Почему произошла пикировка российского президента и американской телеведущей

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Мегин Келли, Нарендра Моди и Владимир Путин
Мегин Келли, Нарендра Моди и Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»

Второй день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) для президента России Владимира Путина прошел под знаком звездно-полосатого флага. Несмотря на скромный состав делегации Соединенных Штатов, Вашингтон все-таки завладел питерской повесткой. Выступая на пленарном заседании, Путин в непривычном для себя стиле делал акцент на цифровой экономике, но запомнятся прежде всего его эмоциональные реплики. В конце концов, если на роль ведущей приглашена американская журналистка, прославившаяся ссорой с президентом США, не стоит удивляться, что в какой-то момент президент России, теряя терпение, просил: «Дайте таблетки!» О том, с чего начинался и чем продолжился этот день, рассказывает «Лента.ру».

American woman

Тонкий плащик, платье с кокетливо оголенными плечами и, конечно, огромный зонт — ведущая американского телеканала NBC Мегин Келли, ставшая известной благодаря резким критическим выпадам в адрес Дональда Трампа, прибыла на питерский форум, чтобы направлять дискуссию мужчин. 46-летняя журналистка раньше была политическим комментатором телеканала Fox и не сходила со страниц американских газет во время предвыборной гонки в США. Келли не скрывала, что считает Трампа женоненавистником; республиканец отвечал ей грубостью и игнором, отказавшись идти на дебаты с ее участием.

«Постараетесь нас помучить?» — обратился к ней Путин, когда пришел знакомиться вечером 1 июня. «Вот уж точно! А вы готовы?» — не растерялась Келли. Их дальнейшее общение свелось к взаимной пикировке. Например, узнав, что Келли — мать троих детей, Путин предположил, что живи она в России, получила бы материнский капитал. «Да у вас такой разрыв между бедными и богатыми, что женщине на покупку туфель нужно отдать большую часть зарплаты», — вставила она шпильку.

«Помогите Трампу»

Второй день форума для Владимира Путина в целом можно назвать американским. Утром президент общался с представителями крупного американского бизнеса. В небольшое помещение, где велся диалог «Россия — США», допускали строго по приглашениям, а трансляция мероприятия не велась. Может быть, предприниматели боялись наговорить лишнего, поэтому скрывались от широкой публики. Но встреча прошла обыкновенно: бизнесмены повторяли друг за другом, что сотрудничество двух стран необходимо, несмотря на политические риски.

«Ну мы-то готовы встречаться господином Теффтом (послом США в России — прим. «Ленты.ру»), не испытывая страха быть обвиненными в агентурной деятельности», — заметил глава РСПП Александр Шохин, намекая на ту истерию, которая развернулась в США из-за встреч политиков с послом России. Американцы шутку оценили.

Представители бизнеса называли неожиданно высокие цифры прямых инвестиций США в Россию: 82 миллиарда долларов. Не удивляйтесь, что на официальном уровне цифры другие — сотрудничество идет не напрямую, а через третьи страны, говорили бизнесмены.

Фундамент сотрудничества, который формировался предыдущие десятилетия, действительно начал разрушаться, признал президент России, и все же совместная работа никогда не прерывалась: ленд-лиз, индустриализация — ушел он в исторический экскурс. «Кстати, мы за ленд-лиз все заплатили уже в современной России. Не стали жадничать — заплатили», — не преминул заметить Путин.

«Вы говорили, что важно наладить политические отношения. Я хочу вернуть вам эту шайбу: помогите новому президенту и новой администрации [наладить диалог Москвы и Вашингтона]», — призвал Путин, обращаясь к американским бизнесменам. Но в дискуссию вступить отказался, приберегал силы для пленарного заседания.

Ставка на цифровую экономику

«Вольно!» — скомандовал президент, поднявшись на сцену: участники мероприятия приветствовали его стоя. В зале послышался смех, все заняли свои места. Переводчики от растерянности перевели команду как Welcome («Добро пожаловать!»).

Но свою речь Путин продолжил уже без шуток и затронул непривычные для него темы. Он говорил о цифровой экономике, стартапах, инновациях — обо всем том, что является частью образа Дмитрия Медведева. Неслучайно в этот же день первый вице-премьер Игорь Шувалов отметил, что президент «полностью заболел» цифровыми технологиями.

Теперь, на взгляд Путина, России необходимо делать следующее: внедрять цифровые технологии во все сферы жизни, оказывать господдержку компаниям, которые занимаются передовыми технологиями, и увеличивать число специалистов, добившись «всеобщей цифровизации и цифровой грамотности». Россия будет формировать инновационные научно-технологичные центры на базе вузов, объявил он. Путин обратился к руководству крупнейших компаний — «Ростеха», «Роскосмоса», «Росатома» и других — с просьбой создавать подразделения, которые будут предметно работать со стартапами и малым бизнесом.

Нашлось место, конечно, и традиционным задачам: суды в России должны стать независимыми, юристы — грамотными, а правила ведения бизнеса — стабильными. Глава государства предложил ввести «инфраструктурную ипотеку», увеличить срок специнвестконтрактов с 10 до 20 лет и продлить льготу на налог на прибыль до 2025 года.

«Добро пожаловать к совместной работе в России», — поприветствовал всех Путин.

О политике чужими устами

Роль почетного гостя ПМЭФ досталась премьер-министру Индии Нарендре Моди, и он с ней отлично справился, справедливо полагая, что продукцию индийской кинофабрики Болливуд в России хорошо знают и любят.

В первый же день Моди, давно желавший побывать в Северной столице России, отправился не в Эрмитаж, не в Петергоф, а на Пискревское кладбище. «Я видел могилу вашего старшего брата, я узнал об истории вашей семьи», — с сочувствием обратился он к Путину. В своем Twitter Моди выложил фотографию, на которой они, взявшись за руки, идут на фоне Константиновского дворца.

Речь индийца на пленарном заседании тоже была не лишена артистичности, и гость не раз срывал аплодисменты. Он хвалился успехами: Индия за три года провела семь тысяч реформ и стала первым государством, которому удалось вывести свой спутник на орбиту Марса с одной попытки. «Мы пока остаемся страной деревень, но индустриализация идет очень быстрыми темпами», — сказал премьер и пригласил инвесторов поучаствовать в развитии инфраструктуры и экономики «новой Индии».

Остальные гости взяли на себя политическую часть. Говоря о проблемах миграции и внутриевропейской целостности, федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн предупреждал: «Слухи о смерти Европы сильно преувеличены». Он признал негативные последствия антироссийских санкций для Австрии (0,3 процента от ВВП страны), но указал, что позиция Евросоюза в отношении целостности государственных границ Украины не подлежит сомнению. Впрочем, слово «Крым» он дипломатично не произнес.

Некоторые фразы президента Молдавии Игоря Додона претендовали на то, чтобы стать крылатыми. «Ушли времена, когда считалось, что если делать в квартире ремонт, то евроремонт», — убежден Додон. О том, что происходит с Молдавией, он говорил словами Конфуция: когда пути неодинаковы — не составляют вместе планов. А «кабальное» соглашение об ассоциации с ЕС было большой ошибкой: страну наводнили европейские продукты, ушел российский рынок. «У нас с Россией общая церковь, у нас общая победа в Великой Отечественной войне», — сорвал аплодисменты молдавский лидер.

Ушел со сцены он уже под овации, рубанув с плеча: «Хватит играть роль пешек в геополитических шахматных баталиях!»

Таблетку им, таблетку!

Пленарное заседание и дискуссия, начавшаяся после выступлений, растянулись на долгие три часа. Некоторые вечерние сессии ПМЭФ из-за этого откладывались на неопределенное время.

Американская телеведущая, выступавшая модератором, мало интересовалась Сирией и еще меньше — Украиной (темы, которые столь часто обсуждают с президентом России). Ее вниманием почти полностью владел новый президент США и то, как он все-таки пришел к власти. Первый вопрос был о том, как европейские лидеры оценивают очередной громкий шаг Дональда Трампа — выход из Парижского соглашения по климату.

«Я не отношусь к числу европейских лидеров. Ну, они так считают», — отшутился Путин. И в целом к этой теме отнесся шутливо, с известным скепсисом воспринимая заявления о том, что человечество в принципе способно влиять на изменения климата. «Вот сегодня в Москве снег, говорят, был, а здесь [в Санкт-Петербурге] дождь и холодина. Можно теперь свалить на него и на американский империализм, что это все они виноваты», — предложил он.

И обращаясь к ведущей, перешел на английский: «Меган, это [Парижское] соглашение даже еще не вступило в силу. Don't worry, be happy». Трамп вовсе не отказывался продолжать работу по вопросу климата, напомнил он.

Австриец, к слову, в этом вопросе призвал не ориентироваться на Америку, а думать о собственном развитии во всех измерениях. Премьер Моди напомнил, что в Ведах сказано: человек должен доить молоко Природы, а не жестоко эксплуатировать ее.

Но далее дискуссия стала напоминать перепалку ведущей и главного гостя. Раз за разом Келли спрашивала Путина о предполагаемом влиянии русских на победу Трампа. «Все разведки США сошлись в едином мнении, неужели все они неправы?» — ставила вопрос Келли.

«А вы читали все эти отчеты?» — в свою очередь интересовался Путин, имея в виду их секретную, а не публичную часть. Американская телеведущая, по понятным причинам, не имела такой возможности. «А я читал эти отчеты!» — с легкостью признался Путин. Но не увидел там ничего интересного или содержательного: «Как говорили в одном месте, где я работал, "адреса, явки, фамилии давайте". Где это все?» На взгляд российского президента, американский истеблишмент просто переносит «внутренние дрязги» во внешнюю политику, и пора бы прекращать это делать, советовал Путин.

Но ведущая проявляла настойчивость. «Есть же доказательства причастности к кибератакам», — напирала она. «Какие? Отпечатки пальцев? Отпечатки копыт, рогов? — вопрошал Путин. — IP-адреса можно вообще придумать — знаете, сколько таких специалистов?»

Он признался, что и сам, наблюдая за тем, как Трамп ведет предвыборную кампанию, думал: «Ну перебирает мужик, честное слово!» Но народ выбрал его, а другая команда просчиталась, напомнил он результаты. Проигравшим легче сказать, что виноваты не они, виноваты русские: вмешались в американские выборы. «Это вообще мне антисемитизм напоминает: во всем евреи виноваты. Сами придурки, а виноваты евреи!» — на этих словах в зале раздался хохот.

Почувствовав реакцию публики, Путин продолжал говорить резко. «Ну такой бред несут... Откуда взялись эти люди, которые распространяют эту информацию? Какая-то катастрофа! — говорил он уже о ситуации вокруг российского посла в Вашингтоне Сергея Кисляка. — Просто истерия какая-то! И никак не можете прекратить. Ну, таблетку, что ли, надо дать вам...» Он обернулся к залу: «Есть таблетка? Дайте таблетку!»

После этой сцены американская телеведущая перестала улыбаться, ей стало неприятно. Заметив это, Путин сбавил обороты и снова начал спокойно повторять свою точку зрения и по поводу минских соглашений, и по поводу ситуации в Сирии. И только в заключительном слове он решил снова пошутить, но уже доброжелательнее: «Мир остался однополярным. Вот сидит американка — и всеми нами командует». Но все-таки добавил, что остался доволен качеством дискуссии.

О том, довольна ли она, Келли предпочла до времени промолчать. Ей было обещано личное интервью с Путиным, и оно, похоже, только что сорвалось.

Татьяна Меликян

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