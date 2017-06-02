Австрийский канцлер восхитился отвагой Путина и зауважал его еще больше

Австрийский канцлер Кристиан Керн рассказал, что его уважение к президентом России Владимиру Путину возросло после пленарного заседания Петербургского экономического форума (ПМЭФ). Соответствующее заявление политик сделал на встрече с российским лидером в пятницу, 2 июня, передает «Интерфакс».

Восхищение Керна вызвала манера общения, которую Путин выбрал для дискуссии с американской журналисткой Мегин Келли, модерировавшей мероприятие. «Я не знал изначально о ведущей, но потом мне сказали, и я еще больше вас за это уважаю, потому что я бы, наверное, на такое не решился», — заявил канцлер.

Пленарное заседание ПМЭФ, в котором приняли участие Путин, Керн, президент Молдавии Игорь Додон и премьер-министр Индии Нарендра Моди, состоялось 2 июня. В заключительном слове российский лидер подколол Келли.

«Вот мы сидим, обсуждаем много проблем — представитель Индии, одной из крупнейших стран мира, Россия тоже имеет какое-то значение, представитель Евросоюза, представитель малой страны на постсоветском пространстве, то есть все регионы представлены. И вот господин Додон сказал, что мир перестал быть однополярным. Нет, американка сидит всеми командует, мне последнее слово дала», — пошутил российский лидер, отметив, что «однополярный мир с таким качеством проведения дискуссии» его и остальных собравшихся вполне устраивает.

Также внимание прессы привлекло и приветствие, которое Путин использовал в начале заседания. Войдя в зал, президент начал мероприятие с команды «Вольно!» Позднее выяснилось, что переводчик интерпретировал это слово как «welcome», что по-английски оно означает «добро пожаловать».