Путин пообщался с участниками ПМЭФ командным голосом

Президент России Владимир Путин начал пленарное заседание Петербургского международного экономического форума с шутки. Об этом в пятницу, 2 июня, сообщает РИА Новости.

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«Вольно!» — скомандовал президент участникам мероприятия, которые приветствовали его стоя. В зале послышался смех, все заняли свои места.

В пленарном заседании в этом году принимают участие премьер-министр Индии Нарендра Моди, федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн и президент Молдавии Игорь Додон. Модерировать дискуссию будет американская телеведущая Мегин Келли.

Ранее сегодня Путин принял участие в заседании «Бизнес-диалог Россия — США». В рамках дискуссии он констатировал, что российско-американские отношения находятся в низшей точке со времен холодной войны. «Это не могло не отразиться и на экономике, и на нашем деловом партнерстве», — отметил он.