«Запад нам на голову сел и ноги свесил»

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Самые яркие цитаты Путина с Петербургского форума

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Simon Dawson / Bloomberg via Getty Images

Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) началось с шутливой команды президента России Владимира Путина «Вольно!», которую переводчики перевели как Welcome! — то есть «добро пожаловать». «Лента.ру» послушала выступление главы государства и отобрала самые яркие цитаты.

Про связи российского посла в США с командой Трампа

«Это просто истерия какая-то, и никак не можете прекратить! Ну таблетку надо дать вам, что ли, какую-то! Есть таблетка у кого-нибудь? Дайте таблетку! Ну правда, честное слово.

Мой ответ — нет! Никаких договоренностей не было, к снаряду не подошли, даже не успели начать переговоры никакие. (…) Посол с кем-то встретился! А чего послу делать? Это его работа, он деньги за это получает. Он должен встречаться, обсуждать текущие дела, договариваться. Он что там должен делать? Ходить во всякие заведения что ли, за посещение которых его с работы выгонят потом? Вы там совсем все спятили что ли? Это же дипломатическая служба!»

Про вмешательство в выборы

«Я читал эти отчеты, даже в этих отчетах нет ничего конкретного, там только предположения и выводы на основе предположений. Как в одной организации, в которой я раньше работал, говорили: адреса, явки, фамилии давайте. (...)

А проблема не в нас, проблема внутри американской политики. Вот в чем проблема: команда Трампа оказалась более эффективной в этой избирательной кампании. Я сам иногда думаю: ну, перебирает мужик, но оказалось, что он был прав, что он нашел подход к тем группам населения, к тем группам избирателей, на которых он сделал ставку. (...)

Легче сказать, что мы не виноваты, виноваты русские — они вмешались в наши выборы, а мы хорошие. Это вообще мне антисемитизм напоминает: во всем евреи виноваты, сам ничего сделать не может, а евреи виноваты».

Про выход США из Парижского соглашения по климату

«Парижские соглашения — это хороший, правильный документ, направленный на решение одной из глобальных проблем сегодняшнего дня, на то, чтобы помешать изменению климата. Вопрос — в состоянии ли мы помешать изменению климата? Речь там идет о том, чтобы не допустить роста температуры на два градуса. (...)

Обратно пленку не отвернешь: то, что сказано, уже сказано, и нужно думать, как жить дальше, что дальше делать. (...) Насколько мне известно — я, правда, не знаком с самим текстом заявления президента Трампа — он сказал, что хотел бы либо пересмотреть эти соглашения, либо подписать какое-то новое соглашение. Он ведь не отказывается от того, чтобы работать над этой проблемой. Мне кажется, сейчас нужно не шуметь по этому поводу, а все-таки создать условия для совместной работы».

Про погоду

«Кстати говоря, мы должны быть благодарны президенту Трампу. Вот сегодня в Москве, говорят, снег даже был, здесь (в Санкт-Петербурге — прим. «Ленты.ру») дождь, холодина такая. Теперь можно все свалить на него и на американский империализм, они виноваты. Но мы этого делать не будем».

Про европейских лидеров

«Я не отношусь к числу европейских лидеров, во всяком случае, они так не считают».

Вмешательство Запада

«Это систематическое, на протяжении многих лет грубое, абсолютно бесцеремонное, в том числе даже на уровне дипломатических ведомств, вмешательство прямо в нашу внутреннюю политику, Вы бы посмотрели, что ваши коллеги у нас делают: они просто с ногами забрались в нашу внутреннюю политику, на голову нам сели, ноги свесили и жвачку жуют. Заканчивайте!»

Про ссоры с НАТО

«Ссоры вокруг НАТО, помогают ли они России? Но в том смысле, что НАТО может развалиться, — тогда помогут. Но пока что-то мы не видим развала. Я много раз уже задавался вопросом, публично его ставил, НАТО создавалось как инструмент холодной войны в борьбе с Советским Союзом и Варшавским договором так называемым. Сейчас нет ни Варшавского договора, ни Советского Союза, а НАТО существует. Возникает вопрос — а зачем?

Ответ только один, чтобы там ни говорили, это инструмент внешней политики Соединенных Штатов. И если кому-то нравится, тогда так и хорошо, но только главное, чтобы те процессы, о которых всегда говорили в НАТО, а именно — говорили о трансформации этого блока, скорее, в политическую организацию, как в организацию, которая создает существенные элементы стабильности в мире, но если так будет, то тогда, наверное, неплохо».

О нежелании сотрудничать в борьбе с террором

«Очень многие представители с американского континента, из Европы нам на ухо шепчут: "Нас уговаривали в Брюсселе и Вашингтоне не ехать в Россию" (на международную конференцию по безопасности, прошедшую в мае в Тверской области). Ну что это такое? Люди, которые занимают такую позицию, они каким местом своего тела думают?

Люди (политики) ездят в бронированных машинах, они в безопасности, они не чувствуют угрозы. (…) Но если так будет происходить, тогда мы будем получать удары — и в Германии, и в Брюсселе, и в Соединенных Штатах, и в России».

О свободе слова на Украине

«Вот сейчас взяли и закрыли все российские СМИ, не пускают туда наших артистов, журналистов, закрыли теперь социальные сети. Вот вы журналист (обращаясь к американской журналистке Мегин Келли), свободный обмен информацией где? Кто его обеспечивает на Украине? Почему все молчат об этом? Почему все требования обращены только к Москве?

Так мы никогда не решим ни одной проблемы. Если вы сами эту кашу заварили, хоть что-нибудь сделайте для того, чтобы закончить эту проблему. Ну, хоть что-нибудь. Недостаточно только все время показывать пальцем на Россию».

О последствиях санкций

«По поводу санкций можно сказать: конечно, лучше бы этого не было, и нужно с этим заканчивать. Так что, в целом ничего хорошего здесь нет, но сказать, что это смертельно… Кажется, канцлер Австрии говорил, вспоминая Марка Твена: "Слухи о моей смерти сильно преувеличены". Так вот, и по поводу санкций можно так сказать. (…)

Это подталкивает развитие целых отраслей высокотехнологичных секторов экономики. Пришлось включить свои мозги, а не просто нефте- и газодоллары. Мы вынуждены были подтолкнуть развитие некоторых технологий, фундаментальной и прикладной науки».

Об ошибках сирийского лидера

«[Башар] Асад совершал ошибки? Да, наверное, немало. А те люди, которые ему противостоят, они что, ангелы что ли? Это кто там людей убивает, детей казнит, кто головы отрезает? (…)

По поводу людей, которые были убиты, пострадали от применения оружия, в том числе химического оружия. Это ложная информация, На сегодняшний день мы абсолютно убеждены, что это — просто провокация. Асад этого оружия не применял. Все это было сделано людьми, которые хотели его в этом обвинить».

Про доминирующих американцев

«Вот мы сидим, обсуждаем много проблем — представитель Индии, одной из крупнейших стран мира, Россия тоже имеет какое-то значение, представитель Евросоюза, представитель малой страны на постсоветском пространстве, то есть все регионы представлены. И вот господин [президенты Молдавии Игорь] Додон сказал, что мир перестал быть однополярным. Нет, американка сидит и всеми командует, мне последнее слово дала (речь о модераторе дискуссии Мегин Келли — прим. «Ленты.ру»). В принципе такой однополярный мир с таким качеством проведения дискуссии, думаю, всех нас устраивает».

При подготовке подборки использовались материалы информагентств ТАСС и РИА Новости.

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