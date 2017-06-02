Президент России посетовал на отказ Запада считать его европейским лидером

Российский президент Владимир Путин считает, что руководители стран Евросоюза не причисляют его к числу европейских лидеров. Его слова в пятницу, 2 июня, передает РИА Новости.

«Я не отношусь к числу европейских лидеров. Во всяком случае, они так не считают», — сказал глава государства на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Так он ответил на просьбу американской телеведущей Магин Келли, модерирующей дискуссию на ПМЭФ, прокомментировать решение президента США Дональда Трампа выйти из Парижского соглашения по климату. Европейские лидеры, по ее словам, быстро отреагировали на произошедшее.

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Путин поинтересовался, насколько журналистка знакома с предметом разговора. «Вы читали сами эти парижские соглашения? Нет, не читала, я вижу», — отметил российский лидер.

Ранее в пятницу Путин предложил обвинить Трампа в природных катаклизмах, обрушившихся в первые дни лета на Россию. «Вот сегодня в Москве снег, говорят, даже был, а здесь (в Санкт-Петербурге — прим. «Ленты.ру») дождь и холодина такая. Можно теперь всегда свалить на него и на американский империализм, что это все они виноваты», — сыронизировал он.

Трамп объявил о том, что США выходят из Парижского соглашения по климату, 1 июня. В тот же день он лично объяснил свой шаг зарубежным коллегам, в том числе канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и французскому президенту Эммануэлю Макрону. В Евросоюзе и ООН выразили сожаление в связи с произошедшим.