ООН выразила разочарование решением США о выходе из соглашения по климату

Решение Соединенных Штатов Америки выйти из Парижского соглашения по климату подрывает усилия международного сообщества по сокращению объема выбросов парниковых газов и обеспечению глобальной безопасности. Об этом говорится в заявлении генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, с которым от его имени выступил пресс-секретарь организации Стефан Дюжаррик.

Как подчеркивается в документе, глава ООН выразил уверенность в том, что города, штаты и частные предприятия США, а также другие государства планеты будут работать в направлении развития низкоуглеродной и устойчивой экономики.

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1 июня сожаление в связи с решением США о выходе из Парижского соглашения по климату выразил Евросоюз. «Сегодня печальный день для мирового сообщества, поскольку ключевой партнер снова отстранился от борьбы с изменением климата. ЕС глубоко сожалеет об одностороннем решении администрации Трампа о выводе США из Парижского соглашения», — говорится в тексте заявления.

О выходе США из договора объявил ранее в тот же день президент Дональд Трамп на церемонии у Белого дома. По словам американского лидера, соглашение по климату невыгодно для Соединенных Штатов. При этом Трамп пояснил, что США начнут переговоры либо о повторном вступлении в Парижское соглашение, либо о заключении «новой сделки на условиях, справедливых для Соединенных Штатов, их предприятий, работников, граждан, налогоплательщиков».