Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату

Президент США Дональд Трамп объявил в четверг, 1 июня, что его страна выходит из Парижского соглашения по климату. Об этом сообщает Reuters.

«Мы выходим», — сказал Трамп в Розовом саду Белого дома. Он осудил «драконовское» финансовое и экономическое бремя, которое налагает на страну Парижское соглашение.

«Чтобы выполнить мою торжественную обязанность защищать Америку и ее граждан, Соединенные Штаты выйдут из Парижского соглашения по климату», — добавил Трамп.

При этом он добавил, что Соединенные Штаты начнут переговоры либо о повторном вступлении в Парижское соглашение, либо о заключении «новой сделки на условиях, справедливых для Соединенных Штатов, их предприятий, их работников, их людей, их налогоплательщиков».