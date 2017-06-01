Китай сообщил о намерении подчиняться условиям Парижской сделки по климату

Китайские власти наряду с руководством Евросоюза будут выполнять условия Парижского соглашения по климату. Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян во время визита в Германию, его слова передает The Independent.

«Китай продолжит выполнять обязательства, взятые с подписанием Парижского соглашения, и двигаться к цели-2030 шаг за шагом», — пояснил Ли. По его словам, Пекин надеется, что другие страны последуют его примеру. Канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила, что Германия будет работать над исполнением обязательств совместно с Китаем.

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Как уточняет издание, ожидается, что Берлин и Пекин выпустят совместное заявление в пятницу, 2 июня. Оно выйдет на фоне публичных дискуссий в США о целесообразности отказа от участия в соглашении. Считается, что президент США Дональд Трамп может принять соответствующее решение в ближайшее время.

Выход США из числа участников соглашения по климату, обязывающего сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов, являлся одним из предвыборных обещаний Трампа. 10 ноября 2016 года он заявил, что «изменения климата являются далеко не самым насущным вопросом национальной безопасности».

По мнению 45-го президента США, этот документ не выгоден Америке, поскольку мировой лидер по выбросам — Китай — не выполняет предусмотренных соглашением обязательств.