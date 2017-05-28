СМИ узнали о решении Трампа выйти из Парижского соглашения по климату

Дональд Трамп рассказал нескольким доверенным лицам, что принял решение вывести США из Парижского соглашения по климату. Об этом сообщает Axios со ссылкой на три осведомленных источника.

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27 мая глава государства написал в своем Twitter, что примет окончательное решение на следующей неделе.

В частности, среди них директор Агентства по охране окружающей среды США Скотт Прюитт. Источник издания утверждает, что Трамп просил его не разглашать эту информацию, и дождаться, пока президент лично не объявит об этом. Ранее Прюитт называл глобальное потепление «мистификацией» и призывал отменить Парижское соглашение.

Выход США из числа участников соглашения по климату, обязывающего сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов, являлся одним из предвыборных обещаний Трампа. 10 ноября 2016 года он заявил, что «изменения климата являются далеко не самым насущным вопросом национальной безопасности. Это триумф экстремизма над разумом, и Конгресс должен остановить это. Мы отвергаем программы и Киотского протокола, и Парижского соглашения, которые представляют собой только личные обязательства тех, кто их подписывал».

По мнению 45-го президента США, этот документ невыгоден Америке, поскольку мировой лидер по выбросам — Китай — не выполняет предусмотренных документом обязательств.

24 февраля СМИ сообщили о том, что Трамп отказался от идеи вывести страну из Парижского соглашения по климату, которую неоднократно озвучивал во время предвыборной кампании. Это решение было принято под влиянием его дочери Иванки и зятя Джареда Кушнера.

28 марта Трамп подписал указ об отмене принятых своим предшественником Бараком Обамой мер по борьбе с изменением климата. Трамп выразил мнение, что решение Обамы наносит ущерб энергетике США и тем, кто работает в этой сфере. Перед подписанием он заявил о начале «новой эры американской энергетики».