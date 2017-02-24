Семья отговорила Трампа от выхода из Парижского соглашения по климату

Президент США Дональд Трамп отказался от идеи вывести страну из Парижского соглашения по климату, которую неоднократно озвучивал во время предвыборной кампании. Это решение было принято под влиянием его дочери Иванки и зятя Джареда Кушнера. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила газета The Wall Street Journal. Выдержки из публикации приводит The Hill.

Собеседник издания сообщил, что критика соглашения содержалась в одном из готовящихся президентских указов. Иванка Трамп и Кушнер, занимающий пост старшего советника в Белом доме, настояли на том, чтобы этот пункт был исключен из документа. Официальный представитель администрации президента Шон Спайсер отказался подтвердить эту информацию.

Соглашение по климату, подписанное в 2015 году, предусматривает, в частности, выделение 100 миллиардов долларов развивающимся странам для решения климатических проблем. Оно должно заменить Киотский протокол, принятый в 1997 году в качестве дополнения к Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Трамп называл соглашение мистификацией, созданной под влиянием Китая, и критиковал экологическую политику своего предшественника Барака Обамы.

В начале февраля дочь и зять президента США помогли заблокировать проект указа, который отменял программу бывшего главы государства Барака Обамы по защите представителей ЛГБТ-сообщества от дискриминации. СМИ сообщили, что к разработке проекта указа был причастен вице-президент Майк Пенс, известный своим консерватизмом.