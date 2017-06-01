ЕС выразил сожаление из-за решения США выйти из Парижского соглашения

Евросоюз выразил сожаление в связи с решением президента США Дональда Трампа о выходе из Парижского соглашения по климату. Об этом сообщается в заявлении Еврокомиссии, опубликованном на ее сайте.

«Сегодня печальный день для мирового сообщества, поскольку ключевой партнер снова отстранился от борьбы с изменением климата. ЕС глубоко сожалеет об одностороннем решении администрации Трампа о выводе США из Парижского соглашения», — говорится в тексте коммюнике.

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Еврокомиссия напомнила, что Парижское соглашение позволяет каждой стороне идти по собственному пути ради содействия достижению целей предотвращения опасного изменения климата и США могли воспользоваться этой возможностью. «195 стран подписали Парижское соглашение, и есть 195 различных путей для достижения целей Парижского соглашения», — отмечает ЕК.

«Парижское соглашение будет продолжать действовать. Мир может продолжать рассчитывать на Европу в качестве глобального лидера в борьбе с изменением климата», — подчеркивается в заявлении.

О выходе США из Парижского соглашения по климату объявил ранее президент Дональд Трамп на церемонии у Белого дома. По его мнению, оно невыгодно для Соединенных Штатов. Президент сказал, что США начнут переговоры либо о повторном вступлении в Парижское соглашение, либо о заключении «новой сделки на условиях, справедливых для Соединенных Штатов, их предприятий, их работников, их людей, их налогоплательщиков».

Выход США из числа участников соглашения по климату, которое обязывает сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов, было одним из предвыборных обещаний Трампа. 10 ноября 2016 года он заявил, что «изменения климата являются далеко не самым насущным вопросом национальной безопасности».