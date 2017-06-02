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Главы правительств ведущих стран ЕС отреагировали на решение Трампа

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Ангела Меркель
Ангела Меркель

Франция, Германия и Италия наряду с администрацией Евросоюза выразили сожаление в связи с решением президента США Дональда Трампа о выходе из Парижского соглашения по климату. Об этом говорится в опубликованном совместном заявлении глав правительств трех стран.

«Парижское соглашение остается краеугольным камнем в сотрудничестве между нашими странами, ради эффективного и своевременного решения проблемы изменения климата и реализации целей устойчивого развития до 2030 года», — подчеркивается в заявлении.

По мнению глав правительств, импульс, который был дан в Париже в декабре 2015 года, необратим. «Мы твердо убеждены в том, что Парижское соглашение не может быть пересмотрено, поскольку оно является жизненно важным инструментом для нашей планеты, обществ и экономик», — говорится в документе.

«Мы убеждены в том, что осуществление Парижского соглашения предоставляет значительные экономические возможности для процветания и роста как в наших странах, так и в глобальном масштабе», — отмечается в заявлении.

«Поэтому мы подтверждаем нашу решительную приверженность быстрому осуществлению Парижского соглашения, включая его цели в сфере климата, и мы призываем всех наших партнеров ускорить свои действия по борьбе с изменением климата», — отмечают руководители правительств.

После того как Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения, канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с ним выразила сожаление, сообщается в Twitter пресс-секретаря главы немецкого правительства Штеффена Зайберта. По его словам, Меркель настроена «более чем когда-либо» работать ради глобальной климатической политики, призванной сохранить планету.

Макрон, в свою очередь, заявил, комментируя решение Трмпа, что США повернулись спиной к миру, однако Франция не повернулась спиной к Соединенным Штатам, передает Reuters.

В телефонном разговоре, который Меркель провела с президентом Франции Эммануэлем Макроном, лидеры договорились предпринять дальнейшие инициативы, чтобы климатическому соглашению сопутствовал успех.

Ранее сожаление в связи с односторонним выходом США из Парижского соглашения выразила Еврокомиссия. «Парижское соглашение будет продолжать действовать. Мир может продолжать рассчитывать на Европу в качестве глобального лидера в борьбе с изменением климата», — подчеркивается в заявлении.

В четверг, 1 июня, Трамп на церемонии у Белого дома заявил о выходе США из соглашения по климату. По его мнению, оно невыгодно для Соединенных Штатов. Президент сказал, что США начнут переговоры либо о повторном вступлении в Парижское соглашение, либо о заключении «новой сделки на условиях, справедливых для Соединенных Штатов, их предприятий, их работников, их людей, их налогоплательщиков».

После этого Трамп позвонил по телефону Меркель, Макрону, а также премьер-министру Канады Джастину Трюдо и премьер-министру Великобритании Терезе Май, чтобы объяснить свое решение выйти из соглашения.

Выход США из числа участников соглашения по климату, обязывающего сократить либо стабилизировать выбросы парниковых газов, было одним из предвыборных обещаний Трампа. 10 ноября 2016 года он заявил, что «изменения климата являются далеко не самым насущным вопросом национальной безопасности».

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