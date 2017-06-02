Путин в шутку предложил переложить вину за июньский снег на Трампа

Российский президент Владимир Путин в шутку предложил винить во всех природных катаклизмах американского коллегу Дональда Трампа, который решил вывести США из Парижского соглашения по климату. Его слова приводит «Интерфакс» в пятницу, 2 июня.

Глава государства, комментируя это решение Трампа, отметил, что Россия может быть благодарна за это.

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«Вот сегодня в Москве снег, говорят, даже был, а здесь [в Санкт-Петербурге] дождь и холодина такая. Можно теперь всегда свалить на него и на американский империализм, что это все они виноваты», — сказал Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Однако сразу же оговорился, что Москва этого делать не будет.

Перейдя на серьезный тон, российский лидер призвал поспешно не судить американского коллегу за решение выйти из-под действия соглашения. Он напомнил, что США присоединились к нему при прежнем главе государства Бараке Обаме.

«Может быть, действующий президент считает, что они не до конца продуманы, может быть, он считает, что нет соответствующих ресурсов. Это все нужно повнимательнее посмотреть», — цитирует Путина ТАСС.

В Москве 2 июня выпал мокрый снег, пишут dni.ru. По словам синоптиков, в ближайшие дни в столице сохранится холодная погода.

Трамп объявил о выходе из Парижского соглашения в четверг, 1 июня. В тот же день он лично объяснил свой шаг зарубежным коллегам, в том числе канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и французскому президенту Эммануэлю Макрону. В Евросоюзе и ООН выразили сожаление в связи с произошедшим.