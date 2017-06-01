Путин увидел в Трампе искреннего человека

Президент России Владимир Путин считает, что его американского коллегу Дональда Трампа нельзя назвать рядовым политиком. Такое мнение он высказал в беседе с руководителями иностранных информагентств, которая прошла в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг, 1 июня, пишет Bloomberg.

«Он прямой и искренний человек», — сказал российский лидер в ходе беседы с иностранными журналистами, которая проходила в закрытом режиме. Он отметил, что у президента США «свежий взгляд на вещи», что отличает его от других политиков.

Вместе с тем Путин подчеркнул, что пока даже не знаком с Трампом лично, а потому не может делать выводов о нем как о человеке, а тем более называть другом.

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2 мая лидеры двух стран провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили, в частности, меры по борьбе с международным терроризмом. Этот разговор стал третьим: первый состоялся в конце января, второй — в начале апреля. Предполагается, что личное знакомство Путина и Трампа состоится в рамках саммита «Большой двадцатки», который пройдет в июле в Гамбурге.

19 марта Трамп в эфире телеканала Fox News назвал российского лидера «крепким орешком». Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя эту характеристику, отметил, что «английский язык достаточно богат».