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Госсекретарь США назвал очень конструктивной беседу Трампа и Путина

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Рекс Тиллерсон
Рекс Тиллерсон

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин провели очень конструктивный телефонный разговор и детально обменялись мнениями по ряду вопросов, заявил во вторник, 2 мая, госсекретарь США Рекс Тиллерсон, передает агентство Associated Press.

«Это был очень конструктивный звонок... Очень, очень положительный разговор, детальный обмен мнениями», — сказал Тиллерсон журналистам и добавил: «Итак, посмотрим, что из этого получится».

О состоявшемся телефонном разговоре лидеров России и США стало известно вечером 2 мая. В Кремле сообщили, что Путин обсудил с Трампом координацию действий России и США в борьбе с международным терроризмом, создание предпосылок к запуску реального процесса урегулирования в Сирии и ситуацию на Корейском полуострове.

Путин и Трамп высказались за продолжение контактов по телефону, а также в пользу организации личной встречи в привязке к заседанию саммита «Группы двадцати» 7-8 июля в Гамбурге.

В свою очередь, в заявлении Белого дома говорится, что «беседа была очень хорошей и содержала обсуждение безопасных, или деэскалационных, зон для достижения прочного мира».

12 апреля в Москве прошли переговоры Рекса Тиллерсона и главы МИД России Сергея Лаврова. После них главы внешнеполитических ведомств двух стран встретились с российским президентом. В Кремле отмечали, что общение было конструктивным.

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