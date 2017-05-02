Путин и Трамп побеседовали о международных проблемах

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с президентом США Дональдом Трампом ряд актуальных вопросов сотрудничества двух стран на международной арене. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Как отмечается, акцент сделан на перспективе координации действий России и США в борьбе с международным терроризмом в контексте сирийского кризиса. В частности, собеседники условились активизировать диалог между главами внешнеполитических ведомств двух стран по поиску вариантов, позволяющих закрепить режим прекращения боевых действий, придать ему устойчивость и контролируемость.

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Цель этих мероприятий — создать предпосылки к запуску реального процесса урегулирования в Сирии. При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон будут оперативно информировать лидеров о достигнутом на данном направлении прогрессе.

Президенты также обсудили ситуацию на Корейском полуострове. Путин призвал к сдержанности и снижению уровня напряженности. Стороны условились наладить совместную работу, ориентированную на дипломатические развязки по комплексному урегулированию проблемы.

Путин и Трамп высказались за продолжение контактов по телефону, а также в пользу организации личной встречи в привязке к заседанию саммита «Группы двадцати» 7-8 июля в Гамбурге.

«Беседа носила деловой и конструктивный характер», — отмечается в сообщении Кремля. В свою очередь, в заявлении Белого дома, на которое ссылается Reuters, говорится, что «беседа была очень хорошей и содержала обсуждение безопасных, или деэскалационных, зон для достижения прочного мира».