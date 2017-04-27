Кремль опроверг информацию о встрече Путина и Трампа в мае

Информация о запланированной на май встрече президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом не соответствует действительности. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в четверг, 27 апреля, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Это не так. По-английски это называется Wishful Thinking, по-русски это называется "выдавать желаемое за действительное"», — сказал официальный представитель Кремля.

Он также подчеркнул, что на сегодняшний день в принципе не ведется подготовки к встрече лидеров двух стран.

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Ранее в четверг газета «Коммерсантъ» сообщила со ссылкой на источники в госструктурах России и США, что Путин и Трамп могут встретиться в конце мая. Отмечалось, что двусторонний саммит может пройти в одной из европейских стран.

12 апреля в Москве прошли переговоры госсекретаря США Рекса Тиллерсона и главы МИД России Сергея Лаврова. После них главы внешнеполитических ведомств двух стран встретились с российским президентом. В Кремле отмечали, что общение было конструктивным.

В феврале Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин сможет пообщаться с Дональдом Трампом на саммите «Большой двадцатки», который пройдет в июле в Гамбурге. Он также отмечал, что «никакой конкретики» о возможности их встречи перед международным форумом нет.