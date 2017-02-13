Песков назвал дату встречи Путина и Трампа

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп смогут пообщаться на саммите «Большой двадцатки» в Гамбурге. Об этом в понедельник, 13 февраля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы исходим из того, что есть, в июле этого года [состоится] "двадцатка" в Германии, где так или иначе президенты встретятся. Но как вы знаете, речь шла о возможности более ранней встречи, пока никакой конкретики нет», — сказал Песков.

По его словам, в Кремле анализируют международные контакты Вашингтона. «Естественно, мы фиксируем те контакты, которые осуществляются (...) Естественно, анализ всего происходящего на международной арене — это составная часть ежедневной работы, которая происходит в Москве», — сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Москве оценивают международные контакты американской администрации с Китаем и Японией.

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10 февраля после переговоров с президентом Словении Борутом Пахором Путин заявил, что Любляна стала бы хорошим местом для его встречи с Трампом.

«Это, конечно, замечательное место, чтобы вести диалоги подобного рода, но это зависит не только от нас, это зависит от целого ряда обстоятельств, текущих дел», — сказал глава государства. При этом Путин заметил, что Москва к такой встрече готова.

О готовности предоставить место для личного общения Путина и Трампа заявляли в Словении, Финляндии и Исландии.

Президенты России и США дважды общались по телефону. Последний разговор состоялся 28 января и продлился около 45 минут.

Саммит «Большой двадцатки» пройдет 7-8 июля в Гамбурге.