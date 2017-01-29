Белый дом рассказал о разговоре Трампа с Путиным

Президент США Дональд Трамп обсудил в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным вопросы сотрудничества в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), урегулирование конфликтов в мире и налаживание двусторонних отношений. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

«Разговор.... касался различных тем, начиная от сотрудничества в борьбе с ИГ и заканчивая совместной работой по достижению мира во всем мире, включая Сирию», — говорится в сообщении.

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Как отметили в Белом доме, «позитивный разговор» Трампа с Путиным является «важным началом развития отношений между Россией и США, которые нуждаются в восстановлении». «Как президент Трамп, так и президент Путин надеются, что после сегодняшнего разговора обе стороны смогут быстро приступить к борьбе с терроризмом и другим важным вопросам, представляющим взаимный интерес», — заключили в администрации президента США.

Телефонный разговор между президентами России и США состоялся вечером 28 января и продлился около 45 минут. Как сообщили в пресс-службе Кремля, стороны обсудили конфликты в Сирии и на Украине, а также возможность личной встречи и укрепление экономических связей. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что тема антироссийских санкций в ходе разговора не поднималась.