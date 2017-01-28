Путин и Трамп завершили телефонный разговор

Телефонный разговор между президентами России и США завершился, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Белом доме. Беседа Владимира Путина и Дональда Трампа продолжалась около 45 минут.

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С американской стороны в переговорах участвовали советники Трампа и вице-президент Майкл Пенс. С российской — только глава государства. Детали беседы источник агентства не приводит.

Это третий из пяти запланированных на 28 января разговоров президента США с зарубежными лидерами. Перед беседой с Путиным американский лидер пообщался с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и канцлером Германии Ангелой Меркель, а после он поговорит с президентом Франции Франсуа Олландом и австралийским премьером Малкольмом Тернбуллом.

Предыдущий разговор Путина и Трампа состоялся 14 ноября прошлого года. Они обсудили отношения между двумя странами и высказались о необходимости объединить усилия в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом. Также Путин и Трамп договорились продолжить контакты по телефону, а в перспективе — провести личную встречу.