Начался телефонный разговор между Путиным и Трампом

Президент США Дональд Трамп начал телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

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Трамп беседует с Путиным в компании вице-президента Майкла Пенса и своих советников. С российской стороны в переговорах участвует только глава государства.

Это третий из пяти запланированных на 28 января разговоров президента США с зарубежными лидерами. Перед беседой с Путиным американский лидер пообщался с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и канцлером Германии Ангелой Меркель. Также он поговорит с президентом Франции Франсуа Олландом и австралийским премьером Малкольмом Тернбуллом.

Предыдущий разговор Путина и Трампа состоялся 14 ноября прошлого года. Они обсудили отношения между двумя странами и высказались о необходимости объединить усилия в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом. Также Путин и Трамп договорились продолжить контакты по телефону, а в перспективе — провести личную встречу.