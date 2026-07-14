Поклонник шпината жестоко поплатился за любовь к полезной пище

Пользователь Reddit с ником Goldenkoiifish пожаловался на проблемы со здоровьем, спровоцированные его невнимательностью на кухне. Молодой человек купил себе столь обожаемый им шпинат, чтобы приготовить салат, однако забыл его вымыть.

«Я приготовил соус Альфредо, добавил шпинат и все съел, однако вскоре меня стошнило. Тут я почему-то подумал, что проблема была в жирном соусе. Проснувшись следующим утром, я чуть не обделался, а еще у меня болело все тело. Но я пришел к выводу, что просто спал в неудобной позе», — написал автор.

В течение дня он снова несколько раз перекусывал шпинатом, а визиты в туалет стали настолько регулярными, что в нем «повисла отвратительная дымка». За последующие сутки парень расстался со всей едой, которой пытался накормить свой организм — та не желала задерживаться в желудке дольше часа. Догадавшись наконец, что проблема заключалась в непомытом шпинате, он отправился к врачам.

«Ситуацию усугубляет то, что я — студент биологического факультета, лишь месяц назад сдавший итоговый экзамен по паразитам. Хорошая новость: это не паразит. Плохая новость: у меня кишечная палочка», — заключил автор.

Ранее другой пользователь Reddit купил шпинат в магазине и обнаружил внутри упаковки крайне неприятное содержимое. Другие посетители портала, изучив опубликованное видео, попытались утешить автора тем, что сам салат, по крайней мере, оказался свежим.