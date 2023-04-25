Мужчина купил салат в магазине и обнаружил неприятную находку

Пользователь Reddit купил в магазине упаковку шпината и обнаружил в ней насекомое

Пользователь с ником u/pizzapenguino2 купил салат в магазине и обнаружил в нем насекомое. Видеозапись, на которой он запечатлел неприятную находку, мужчина опубликовал на сайте Reddit.

В ролике пользователь показывает упаковку шпината, в которой находится живое насекомое. «Я собирался сделать себе салат», — подписал он кадры.

Публикация мужчины вызвала бурные обсуждения в сети: менее чем за сутки она набрала сотни комментариев. «Насекомое живое, так что по крайней мере салат свежий», — написал один из пользователей. Другой участник обсуждения добавил, что это также может говорить о том, что на производстве практически не используют химикатов.

Еще один комментатор заявил, что оказавшееся в салате насекомое — это бабочка из семейства бражников, которую часто можно встретить на юго-западе США. «Этот салат был выращен на ферме в Калифорнии или в Аризоне», — предположил он.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, что оставил открытым окно в ванной перед трехнедельным отъездом и по возвращении неприятно удивился. По словам мужчины, он обнаружил в умывальнике птичье гнездо. К посту он прикрепил фотографию неприятной находки.