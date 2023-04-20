Мужчина оставил открытым окно в ванной перед отъездом и удивился по возвращении

Reddit: мужчина оставил открытым окно в ванной и через три недели обнаружил птичье гнездо

Пользователь с ником u/grenadej оставил открытым окно в ванной перед отъездом и неприятно удивился, когда через три недели вернулся домой. Фотографию находки, которую он обнаружил по возвращении, мужчина разместил на Reddit.

На опубликованном снимке можно увидеть птичье гнездо на черной косметичке в раковине. «Оставил открытым окно в ванной на три недели, пока меня не было, и птица свила гнездо в моей раковине», — рассказал автор поста.

Публикация мужчины спровоцировала бурные обсуждения. В комментариях под ней некоторые пользователи предположили, что на фото может быть запечатлено голубиное гнездо. «Глядя на это печальное подобие гнезда, я был бы весьма шокирован, если бы это был не голубь», — написал один из них.

Еще один из комментаторов поинтересовался у автора поста, зачем он так надолго оставил окно открытым. «Я живу в квартире на верхнем этаже, и окно в ванной довольное маленькое. Правда, достаточно большое, чтобы через него могла пролезть птица, как оказалось», — ответил ему u/grenadej.

«Ну что ж, теперь вы должны позволить птице заняться своим делом. (...) Похоже, что вы несколько недель будете чистить зубы на кухне. Таков птичий закон, не я устанавливаю правила, простите», — пошутил еще один участник обсуждения.

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