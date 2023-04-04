Женщина решила навести порядок в гараже и обнаружила неожиданную находку

Пользовательница Reddit решила убрать в гараже и обнаружила коробку с прахом женщины

Пользовательница сети под ником oliviacharlene рассказала, что решила навести порядок в гараже, который она делит с соседями, и обнаружила в нем коробку с прахом. Фотографию неожиданной находки, сделанной во время уборки, она разместила на сайте Reddit.

По словам авторши поста, она наводила чистоту в гараже, когда нашла прах, который забыли ее бывшие соседи, проживавшие этажом ниже. На опубликованном ею снимке можно увидеть белую коробку с пометкой, что в ней содержатся кремированные останки женщины по имени Марта.

В комментариях один из пользователей в шутку предположил, что бывшие соседи могли специально оставить эту коробку в гараже, «потому что Марта поклялась, что никогда не покинет этот дом». «Ее последнее желание перед смертью было такое: "Оставьте меня в гараже"», — пофантазировал он.

Еще один комментатор порекомендовал oliviacharlene поместить прах в урну и хранить его у себя. «Это чертовски жутко», — ответил ему другой участник обсуждения.

Ранее пользователь Reddit под ником guiltyofnothing рассказал, что купил дом и обнаружил в подвале консервы с истекшим 15 лет назад сроком годности. В комментариях у мужчины поинтересовались, попробовал ли он что-нибудь из этих просроченных продуктов.