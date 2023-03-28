Мужчина купил дом и обнаружил в подвале неприятную находку

Reddit: мужчина обнаружил в подвале дома консервы с истекшим 15 лет назад сроком годности

Пользователь сети под ником guiltyofnothing приобрел дом и обнаружил в подвале консервы со сроком годности, истекшим 15 лет назад. Фотографию неприятной находки, доставшейся от предыдущего владельца недвижимости, он опубликовал на сайте Reddit.

Мужчина сообщил, что купил дом около года назад. «Меня предупредили, что в подвале есть тайник с консервами и бутылки с водой. Мы попросили бывшего владельца дома убрать их, но он выбросил только их часть. Тайник изолирован от остальных помещений дома, туда трудно попасть. Мне наконец удалось туда проникнуть на этих выходных, и вот что я там нашел. Там была дюжина контейнеров с надписями "рис", "рамен", "сухой паек", "картофель" и так далее. Также там есть литровые кувшины из-под молока с водой, срок годности которых истек в конце 2008 года», — рассказал пользователь.

На опубликованной им фотографии можно увидеть полки с рыбными и мясными консервами, банки с абрикосами, вишней, шпинатом, макаронами, шоколадом и другие продукты.

Один из комментаторов поинтересовался у автора поста, попробовал ли он что-нибудь из еды, оставшейся после прежнего владельца дома. «Нет, я ценю свою жизнь», — ответил ему guiltyofnothing. «Будь я на вашем месте, я бы не захотел лезть в подвал и вытаскивать все это оттуда. Только подумайте о пауках и жуках. Я бы сделал все, чтобы забыть об этом тайнике и жить дальше», — написал другой.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, что работал над перестройкой старого дома в Лос-Анджелесе и обнаружил под половым покрытием в здании сейф. По его словам, хозяева дома попросили вынуть металлический ящик и выбросить его.